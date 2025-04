Im Port of Antwerp-Bruges hat die Kiwi-Saison begonnen 

Bis Oktober kommen insgesamt rund 2 Mrd. Beerenfrüchte aus Neuseeland für den europäischen Markt in Zeebrugge an.

Anfang der Woche ist im Hafen Zeebrugge das erste mit Zespri-Kiwis beladene Schiff des Jahres 2025 aus Neuseeland eingetroffen.Damit ist die europäische Kiwi-Saison, in der der Port of Antwerp-Bruges eine zentrale Rolle als europäische Drehscheibe für Obst spielt, offiziell eröffnet.Nach einer einmonatigen Reise von Neuseeland durch den Panamakanal legte das Schiff am Montagmorgen am BNFW-Terminal der SEA-invest in Zeebrugge an.Bis Oktober kommen nun jede Woche weitere Früchte an.Im Laufe der Saison wird der Hafen 165.