Ikea: CO2-freie Zustellung in Graz per Post

In Graz stellt die Post seit Oktober 2021 alle Briefe, Pakete, Printmedien und die gesamte Werbepost emissionsfrei zu. Der gesamte Post-Fuhrpark in der steirischen Landeshauptstadt wird elektrisch angetrieben. Dafür sind 200 E-Fahrzeuge im Einsatz. Rund 140 Ladestationen sorgen für die „Betankung“ der Fahrzeuge über Nacht oder während des Beladens in der Früh. Zusätzlich betreibt die Österreichische Post sechs Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihrer Logistikzentren.

Mit Oktober 2022 konnte Ikea als Kunde für die CO 2 -freie Zustellung in Graz gewonnen werden. „Die Partnerschaft mit Ikea in Graz zeigt eindeutig, dass wir damit die Anforderungen unserer Kunden punktgenau treffen. Daher werden wir als nächstes zusätzlich zur sukzessiven Umstellung in Wien auch in Salzburg und in Linz zu 100 Prozent CO 2 -frei zustellen“, erklärt DI Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.



„Das Projekt Grünes Graz ist ein absolutes Vorzeigeprojekt im Bereich der emissionsfreien Paketzustellung – daher freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Post und die gemeinsame Zukunftsreise in Graz“, so Claes Lindgren, Customer Fulfillment Manager bei Ikea Österreich.

Seit Mitte 2021 erweitert Ikea kontinuierlich das Angebot der emissionsfreien Speditionslieferung mittels EV-Trucks in ganz Österreich. Insgesamt werden rund 60 Prozent aller Lieferungen in Österreich und 100 Prozent aller Lieferungen im Großraum Wien emissionsfrei zugestellt. Für das schwedische Möbelunternehmen, das bis 2025 alle Warenlieferungen in ganz Österreich emissionsfrei zustellen möchte, ist die Kooperation mit der Post der nächste logische Schritt, um weiterhin Emissionen im Bereich der Warenzustellung zu reduzieren.



Der Fuhrpark der Post – mit aktuell rund 3.000 E-Fahrzeugen der größte E-Fuhrpark des Landes – wird laufend erneuert. Seit Februar dieses Jahres werden ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung in Österreich angeschafft. Heuer werden noch 600 E-Fahrzeuge angekauft. Nächstes Jahr will die Post bis zu 1.000 neue E-Fahrzeuge für die Post-Zustellung kaufen, was einem Investitionsvolumen von über 80 Mio. Euro entspricht.



Seit über 40 Jahren ist das schwedische Möbelunternehmen Ikea in Österreich vertreten: Mit 8 Einrichtungshäusern, 2 Planungsstudios, 2 Planungsstationen, 2 Logistikzentren, 11 Abholstationen und diversen Services, wie Click & Collect, sowie rund 3.600 Ikea Mitarbeitenden.

