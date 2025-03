IDS Logistik rechnet 2025 mit einem Nullwachstum

Auch wenn der Jänner stärker gestartet ist als der Vorjahresmonat rechnet das als IDS Logistik firmierende größte Stückgutnetz in Deutschland im laufenden Jahr mit einem Nullwachstum, sowohl für das nationale als auch das internationale Geschäft.„Wir gehen davon aus, dass die nachfragebedingte Unsicherheit im Stückgutmarkt auch 2025 anhalten wird.Hierzu tragen nicht zuletzt die geopolitischen Unwägbarkeiten, das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld und die ungewisse politische Zukunft bei“, analysiert Geschäftsführer Michael Bargl.Zudem werde sich der Personalmangel, insbesondere im Fahrerbereich und im Umschlag, spätestens mit Anspringen der Konjunktur noch mehr verschärfen.Daher investiere IDS weiter in Digitalisierung, Automatisierung, Cybersecurity und auch in Infrastruktur.

