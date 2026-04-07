Hybrid-Straddle-Carrier von Kalmar für PSA Antwerp

07.04.2026

Die drei Containerterminals MSC PSA European Terminal (MPET), Noordzee Terminal und Europa Terminal wickeln 75 Prozent aller in Antwerpen ankommenden Container ab.

Hybrid-Straddle-Carrier von Kalmar für PSA Antwerp Bild: PSA Antwerp
Der finnische Frachtumschlag-Spezialist Kalmar hat einen Vertrag über die Lieferung von 14 Hybrid-Straddle-Carriern an PSA Antwerp in Belgien unterzeichnet.Die Maschinen kombinieren einen Dieselmotor mit einem Batteriesystem, das Energie zurückgewinnt und wiederverwendet.Dadurch können der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Geräten gesenkt werden.„Hybrid-Straddle-Carrier sind Teil unserer umfassenden Bemühungen, die Terminalanlagen zu modernisieren und die Emissionen im täglichen Betrieb zu reduzieren.Die Maschinen helfen Terminalbetreibern weltweit dabei, den betrieblichen CO₂-Fußabdruck zu verringern, ohne dabei Abstriche bei der Produktivität zu erleiden“, erklärt Jurgen De Wachter, General Manager von PSA Antwerp.

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