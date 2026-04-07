Hybrid-Straddle-Carrier von Kalmar für PSA Antwerp

Die drei Containerterminals MSC PSA European Terminal (MPET), Noordzee Terminal und Europa Terminal wickeln 75 Prozent aller in Antwerpen ankommenden Container ab.

Der finnische Frachtumschlag-Spezialist Kalmar hat einen Vertrag über die Lieferung von 14 Hybrid-Straddle-Carriern an PSA Antwerp in Belgien unterzeichnet.Die Maschinen kombinieren einen Dieselmotor mit einem Batteriesystem, das Energie zurückgewinnt und wiederverwendet.Dadurch können der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Geräten gesenkt werden.„Hybrid-Straddle-Carrier sind Teil unserer umfassenden Bemühungen, die Terminalanlagen zu modernisieren und die Emissionen im täglichen Betrieb zu reduzieren.Die Maschinen helfen Terminalbetreibern weltweit dabei, den betrieblichen CO₂-Fußabdruck zu verringern, ohne dabei Abstriche bei der Produktivität zu erleiden“, erklärt Jurgen De Wachter, General Manager von PSA Antwerp.