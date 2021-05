Hupac verbindet Pordenone mit Rotterdam C.RO

Pordenone in der Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens ist eine Drehscheibe mit wachsender Bedeutung für das Netz von Hupac.Die dynamische Industrieregion weist ein bedeutendes Aufkommen an internationalen Warenströmen auf.Der Terminalbetrieb liegt in den Händen der Hupac SpA, entsprechend der Standards der Hupac Group.In diesen Tagen führt Hupac zwei neue Shuttleverkehre ein: Novara - Pordenone Wiedereinführung der Route mit zahlreichen Gateway-Verbindungen nach Benelux / Deutschland / Skandinavien / Frankreich und ItalienAb 25.Mai 2021 mit drei Rundläufen pro Woche Rotterdam C.

