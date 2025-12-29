Hupac: Neuer Shuttle-Zug Duisburg DGT – Novara

Das 1967 in Chiasso gegründete Unternehmen erweitert sein Angebot im transalpinen Verkehr.

Die Hupac Guppe startet am 12.Jänner 2026 einen Bahnservice zwischen dem Duisburg Gateway Terminal DGT und Novara CIM.Die neue Verbindung stärkt mit sechs wöchentlichen Rundläufen das Netz des KV-Spezialisten zwischen Deutschland und Italien.Mit dem zusätzlichen Verkehr baut Hupac die Präsenz auf dem Korridor Ruhr-Italien aus, einem zentralen Teil der Rhein-Alpen-Achse.Das erweiterte Netzwerk bietet höhere Kapazität, Zuverlässigkeit und Flexibilität für Kunden entlang eines der wichtigsten intermodalen Korridore Europas.