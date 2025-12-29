Hupac: Neuer Shuttle-Zug Duisburg DGT – Novara

29.12.2025

Das 1967 in Chiasso gegründete Unternehmen erweitert sein Angebot im transalpinen Verkehr.

Hupac: Neuer Shuttle-Zug Duisburg DGT – Novara Bild: Hupac Gruppe
Die Hupac Guppe startet am 12.Jänner 2026 einen Bahnservice zwischen dem Duisburg Gateway Terminal DGT und Novara CIM.Die neue Verbindung stärkt mit sechs wöchentlichen Rundläufen das Netz des KV-Spezialisten zwischen Deutschland und Italien.Mit dem zusätzlichen Verkehr baut Hupac die Präsenz auf dem Korridor Ruhr-Italien aus, einem zentralen Teil der Rhein-Alpen-Achse.Das erweiterte Netzwerk bietet höhere Kapazität, Zuverlässigkeit und Flexibilität für Kunden entlang eines der wichtigsten intermodalen Korridore Europas.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Medway steigt neu in die Märkte Österreich und Frankreich ein

Der Medlog-Ableger bietet erstmals Transporte zwischen Linz bzw. Wels und dem Hafen Triest an.

23.12.2025

20 Jahre Rail Cargo Group: Alles Schiene

Die aktuell 6.014 Mitarbeitenden bewegen 79,9 Mio. Nettotonnen im Jahr und erzielten 2024 knapp 2 Mrd. EUR Umsatz.

22.12.2025

Güter auf die Schiene in der Region Außerfern-Allgäu

EUREGIO via salina-Projekt: Logistik-Kompetenz-Zentrum Prien und VNL stärken regionale Stimme für nachhaltige Bahntransporte.

19.12.2025
Anzeige