Hupac mit Volumenplus in schwierigem Umfeld

Der Schweizer KV-Spezialist behauptet die Führungsrolle in Europa und insbesondere auf dem TEN-T-Korridor Rhine Alpine.

Die Leistungsfähigkeit der europäischen Bahninfrastruktur führte auch im Jahr 2025 zu großen Herausforderungen.Baustellen, Umleitungen und Streckensperrungen waren an der Tagesordnung und werden es auch heuer bleiben.Der Intermodal-Spezialist Hupac geht diese Herausforderungen an und investiert in resiliente Angebote.Im vergangenen Jahr beförderte das Unternehmen rund 975.000 Straßensendungen bzw.