Hupac holt Britta Weber an die Unternehmensspitze

20.02.2026

Die erfahrene Managerin soll die Marktposition des Unternehmens im intermodalen Landverkehr in Europa stärken.

Hupac holt Britta Weber an die Unternehmensspitze Bild: Hupac Gruppe
Die Hupac Gruppe hat Britta Weber (42) zur neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt.Die aktuelle Vizepräsidentin UPS Healthcare für Europa und Asien wechselt zum 1.Juli 2026 zu dem Intermodal-Spezialisten.Sie folgt auf Michail Stahlhut, dessen Rücktritt bereits bekanntgegeben wurde.Mit dieser Entscheidung stellt der Verwaltungsrat die Weichen für die nächste Entwicklungsphase der Gruppe.

