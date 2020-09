Hupac erhöht Abfahrtsdichte zwischen Rotterdam und Wien

Drei Rundläufe pro Woche verbinden den niederländischen Seehafen mit der Bundeshauptstadt; drei Anbindungen nach Ungarn und in die Türkei ergänzen das Programm.

Hupac reagiert mit der Steigerung der Abfahrtsfrequenz zwischen Rotterdam und Wien ab der Kalenderwoche 39 auf die steigende Nachfrage nach Intermodalverbindungen von/nach Südosteuropa. Die direkte Zugverbindung Rotterdam – Wien v. v. bietet eine nahtlose Anbindung nach Ungarn (Budapest BILK), in die Türkei (Halkali), nach Rumänien (Ploiesti) und Bulgarien (Stara Zagora).

Hupac ist der führende Netzwerkbetreiber im intermodalen Verkehr Europas. Das Angebot umfasst 150 Züge täglich mit Verbindungen zwischen den grossen europäischen Wirtschaftsräumen und bis nach Russland und Fernost. Das Unternehmen beschäftigt 540 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis, verfügt über 7.300 Wagenmodule und betreibt UKV-Terminals an wichtigen europäischen Standorten.

Die Hupac Gruppe besteht aus 22 Unternehmen mit Standorten in der Schweiz, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Polen, Russland und China. An der 1967 in Chiasso gegründeten Gesellschaft sind rund 100 Aktionäre beteiligt. Das Aktienkapital von 20 Mio. CHF wird zu 72 Prozent von Logistik- und Transportunternehmen und zu 28 Prozent von Bahnen gehalten. Damit ist Marktnähe und Unabhängigkeit von den Bahnen gewährleistet.

