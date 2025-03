Hungary Airlines fliegt Cargo von Hongkong nach Budapest

Fluggesellschaft steht mehrheitlich im Besitz von Wu Jiang, einem chinesischen Geschäftsmann mit Wohnsitz in Ungarn.

Hungary Airlines hat im Februar einen Linienverkehr zwischen ihrem Drehkreuz Budapest und Hongkong aufgenommen. Auf den drei Flügen pro Woche kommen Flugzeuge des Typs Airbus A330F mit einer Frachtkapazität von 62 Tonnen zum Einsatz.

Budapest sei ein wachsender E-Commerce-Hub für Osteuropa, heißt es in einer Aussendung. Mit der Vergrößerung ihrer Flotte um weitere Flugzeuge plane die Fluggesellschaft, ihre Dienste auf die Märkte in den USA und im Nahen Osten auszuweiten.

Hungary Airlines wurde 2021 als Universal Translink Airline Hungary (UTA) gegründet und im April 2024 umbenannt. Die Fluggesellschaft operiert von der Cargo City des Flughafens Budapest aus.

Hungary Airlines steht mehrheitlich im Besitz von Wu Jiang, einem chinesischen Geschäftsmann mit Wohnsitz in Ungarn. Zu den weiteren Stakeholdern gehören die UTL Digital Logistics Co. Ltd. sowie der ungarische Staat, der im November 2024 Minderheitsaktionär wurde.

Die 1976 gegründete Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) ist ein unabhängiger Frachtabfertiger, der mehr als 100 Fluggesellschaften und 1.000 Spediteure bedient. Seine Basis, SuperTerminal 1, ist mit einer Jahreskapazität von 3,5 Mio. Tonnen die größte Frachtabfertigungsanlage in Hongkong.

www.hactl.com