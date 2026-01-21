Hugelshofer Logistik: E-Lkw als industrielle Arbeitsmittel

21.01.2026

Mit täglich über 600 Kilometer im Regelbetrieb setzen die Renault E-Tech T neue Maßstäbe.

Hugelshofer Logistik: E-Lkw als industrielle Arbeitsmittel Bild: Hugelshofer Logistik
Am Beispiel des Schweizer Transportunternehmens Hugelshofer Logistik wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit von Elektro-Lkw nicht allein von der Batteriekapazität bestimmt wird.Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz aus Fahrzeugdisposition, Ladeinfrastruktur und intelligenter Tourenplanung.„Nicht die maximale Reichweite des Lkw ist ausschlaggebend, sondern seine optimale Integration in den Transportablauf“, erklärt Martin Lörtscher, CEO der Hugelshofer Logistik AG.„Durch die Anpassung unserer Touren und Ladestrategien maximieren wir die tägliche Einsatzzeit unserer Elektro-Lkw.So werden sie zu echten industriellen Arbeitsmitteln, die perfekt auf unsere Anforderungen zugeschnitten sind.

