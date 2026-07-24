Hoyer setzt verstärkt auf nachhaltige Transportlösungen

Für einen neuen Logistikauftrag in Österreich kommen ab dem 3. Quartal 2026 elektrische Gabelstapler zum Einsatz.

Die Hoyer Group baut ihr Engagement im Bereich alternativer Antriebstechnologien weiter aus und nimmt in der Schweiz vier vollelektrische Lkw in Betrieb.Damit setzt der global tätige Logistiker mit Spezialisierung auf das Handling und den Transport von Flüssiggütern ein weiteres Zeichen für nachhaltige und kundenorientierte Logistiklösungen.Die E Trucks werden im Regelbetrieb für die tägliche Tourenplanung eingesetzt.Dafür steuert ein intelligentes Ladesystem die Energiezufuhr gemäß der Einsatzplanung des Folgetages.Antrieb und Ladeeffizienz unterstützen die Dekarbonisierung und gewährleisten zugleich eine verlässliche Transportabwicklung.