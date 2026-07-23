Meyer & Meyer bastelt an seiner Wachstumsstrategie

Das Familienunternehmen aus Osnabrück ist auf Transport, Warehousing und Value Added Services in Europa und Nordafrika spezialisiert.

Das Osnabrücker Logistikunternehmen Meyer & Meyer will sein Geschäft in den Kernbranchen Fashion, Lifestyle, Automotive sowie Arbeits- und Schutzkleidung bis 2030 signifikant ausbauen.Als Schwerpunkte beinhaltet die Wachstumsstrategie auch die Forcierung des E-Commerce, Effizienzsteigerungen, eine stärkere Ausrichtung am Kunden sowie die verstärkte Bearbeitung von Auslandsmärkten, insbesondere in Nordafrika, wie die Geschäftsleitung bekanntgibt.Personell stellt sich Meyer & Meyer ebenfalls frisch auf.Drei neue Mitglieder ziehen in den Aufsichtsrat ein.Neuer Vorsitzender des Gremiums ist seit Juni 2026 Werner Borgers, ehemaliger CEO der Borgers-Gruppe.