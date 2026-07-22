Österreichische Post übernimmt D Express in Serbien

Die Integration des Unternehmens mit seinen 1.300 Mitarbeitenden soll die Internationalisierung des Paketgeschäfts vorantreiben und die Marktposition der Post in Südosteuropa ausbauen.

Die Österreichische Post AG hat die vollständige Übernahme des serbischen Paketdienstleisters D Express bekannt gegeben.Im Rahmen dieser Transaktion sollen die Mitarbeiter*innen, die bestehenden Kund*innenverträge sowie die Infrastruktur von D Express, zu der ein Logistikzentrum und 27 Zustellbasen gehören, in die Strukturen des heimischen Unternehmens integriert werden.Mit dieser Übernahme beabsichtigt die Österreichische Post, ihre Marktposition in Serbien zu stärken.Darüber hinaus sollen bestehende Synergien zwischen D Express und der Tochtergesellschaft City Express genutzt werden.Schon seit mehreren Jahren ist die Österreichische Post mit City Express in Serbien aktiv und zählt dort zu den etablierten Anbietern im Paketdienstleistungssektor.