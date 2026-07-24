Felbermayr Gruppe expandiert am Standort Lanzendorf

Dort errichtet das oberösterreichische Familienunternehmen eine neue Lagerhalle, Werkstatt sowie Büro- und Sozialräume.

Die Felbermayr Gruppe erweitert ihren Transport- und Hebetechnik-Standort Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha.Mit dem Neubau einer Werkstatt inklusive Büro- und Sozialbereich sowie einer Lagerhalle investiert das Unternehmen in moderne Infrastruktur und zusätzliche Kapazitäten.Bis Ende 2026 entsteht in Lanzendorf eine rund 4.000 m2 große Werkstatt mit einer Höhe von 13 Metern.Auf der in 10 Metern Höhe befindlichen Kranbahn kommen künftig zwei Hallenkrane, einer mit 20 Tonnen und einer mit 15 Tonnen Hubkraft, zum Einsatz.