Hoyer Group festigt Position in Skandinavien

01.12.2025

Der Chemie-, Gas- und Lebensmittellogistiker übernimmt das dänische Familienunternehmen Dantra Group.

Hoyer Group festigt Position in Skandinavien Bild: Dantra
Die Hoyer Group, ein Anbieter von Logistiklösungen für die Chemie-, Gas- und Lebensmittelindustrie, übernimmt das dänische Familienunternehmen Dantra Group.Damit positioniert sich das Hamburger Unternehmen als führender Akteur auf dem skandinavischen Transportlogistikmarkt im Straßen- und Intermodalverkehr mit Repräsentanzen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Litauen.Mit der Integration des Spezialisten für den Transport von Flüssigchemikalien sowie Depot- und Reinigungsservice baut die Hoyer Group ihr Netz in Nordeuropa aus.Erklärtes Ziel ist es, Kunden durch ein noch dichteres Transport- und Serviceangebot sowie innovative Logistiklösungen einen Mehrwert zu bieten.  „Mit der Übernahme der Dantra Group setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs fort.

