Holz fährt nicht mehr auf die Schiene ab

Beim Transport des umweltfreundlichen, nachwachsenden Rohstoffs verliert die Bahn Marktanteile. Davon besonders betroffen ist die Biomasse.

Nach Vorgaben der Politik sollte die Bahn in der Holzlogistik schon einen Transportanteil von 35 erreicht haben.Tatsächlich aber ist die Quote in jüngster Zeit auf 26 Prozent zurückgegangen.Bei der vom Österreichischen Biomasseverband veranstalteten Fachtagung „Biomasse: Aufbringung, Verarbeitung und Logistik“ haben Expertinnen und Experten das Thema von vielen Seiten beleuchtet. „Pro Jahr befördert die Rail Cargo Group (RCG) etwa 7 Mio.Tonnen Holz nach Österreich: 3,8 Mio.