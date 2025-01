HMM mit TA1-Dienst zurück im Transatlantikverkehr

HMM verkündet die Einführung eines neuen Dienstes, der Nordeuropa und die US-Westküste verbindet.Damit kehrt die koreanische Containerreederei offiziell zurück in den Transatlantikverkehr - der im Jahr 2018 ausgesetzt worden war.Der neue Dienst - Transatlantic 1 (TA1) - verbindet Nordeuropa und die US-Westküste und bietet den Kunden eine erweiterte Abdeckung und wöchentliche Abfahrten.TA1 wird in Zusammenarbeit mit ONE betrieben, um die betriebliche Effizienz zu gewährleisten.Die erste Abfahrt erfolgt Anfang Februar; TA1 wird mit einer Laufzeit von 10 Wochen (R/V 70 Tage) folgenden Hafenrundlauf abdecken: Southampton - Le Havre - Rotterdam - Hamburg - Antwerpen - Miami - Cartagena - (Panamakanal) - Rodman - LA/LB- Oakland - Rodman - (Panamakanal) - Caucedo - Southampton.

