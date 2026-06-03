ICTSI Group erwägt weitere Investitionen in Kroatien

03.06.2026

Das Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) im Hafen Rijeka dient seit 15 Jahren als strategisches Tor nach Mittel- und Südosteuropa.

ICTSI Group erwägt weitere Investitionen in Kroatien Bild: AGCT - ICTSI
Das Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) feiert dieser Tage das 15-jährige Jubiläum als Teil der ICTSI Group, einem weltweit tätigen Hafenlogistiker, der auf sechs Kontinenten vertreten ist.AGCT veranstaltete zu diesem Anlass Ende Mai in Rijeka einen Kundenempfang mit mehr als 100 hochrangigen Gästen.Darunter waren Vertreter von Reedereien, Speditionen, Bahnunternehmen, institutionellen Partnern, Aktionären und anderen Interessengruppen.Der Besuch des Vorstandsvorsitzenden und Präsidenten von ICTSI Enrique K.Razon Jr.

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