High & Heavy Logistik für Künz und Cargo Center Graz

Ende vergangenen Jahres verantwortete die Felbermayr Transport- und Hebetechnik einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau des Cargo Centers Graz (CCG) in Werndorf.Komponenten für zwei neue 38 Meter hohe Intermodalkrane wurden im Auftrag der Firma Künz transportiert und vor Ort aufgestellt.Das logistische Zusammenspiel der Felbermayr-Standorte Graz, Wels, Linz, Lauterach und Budapest ermöglichte trotz engem Zeitplan eine fristgerechte Anlieferung.Für die Montage des Schwerguts am neuen Umschlagplatz kamen fünf Mobilkrane gleichzeitig zum Einsatz.„Für die Intermodalkrne gab es bereits im Vorfeld einen strikten Montageplan, daher mussten wir binnen zwei Wochen 31 Schwertransporte durchführen“, berichtet Dominik Pfanner, verantwortlicher Disponent der Felbermayr-Niederlassung in Lauterach.

