HHLA Project Logistics bringt frischen Wind nach Baku

Das Unternehmen ist auf den Transport von Schwerladungen im Kaukasus und Zentralasien spezialisiert.

Vor kurzem hat HHLA Project Logistics – Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – einen Großtransport von Windkraft-Komponenten vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer erfolgreich abgewickelt.Die Projektladung stammt aus China und erreichte zunächst den türkischen Hafen Hopa, bevor sie über eine komplexe Inlandroute durch Georgien weitertransportiert worden ist.Die Ladung bestand aus verschiedenen, sehr schweren Elementen.Vor allem die Türme der Windmühlen mit bis zu 25 Meter Länge und 4,50 Meter Breite sind bei teilweise engen Bergstraßen eine Herausforderung.Insgesamt können die Transporteinheiten bis zu 185 Tonnen wiegen.