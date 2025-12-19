Anzeige

HHLA Project Logistics bringt frischen Wind nach Baku

19.12.2025

Das Unternehmen ist auf den Transport von Schwerladungen im Kaukasus und Zentralasien spezialisiert.

HHLA Project Logistics bringt frischen Wind nach Baku Bild: HHLA
Vor kurzem hat HHLA Project Logistics – Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – einen Großtransport von Windkraft-Komponenten vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer erfolgreich abgewickelt.Die Projektladung stammt aus China und erreichte zunächst den türkischen Hafen Hopa, bevor sie über eine komplexe Inlandroute durch Georgien weitertransportiert worden ist.Die Ladung bestand aus verschiedenen, sehr schweren Elementen.Vor allem die Türme der Windmühlen mit bis zu 25 Meter Länge und 4,50 Meter Breite sind bei teilweise engen Bergstraßen eine Herausforderung.Insgesamt können die Transporteinheiten bis zu 185 Tonnen wiegen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

In einer harten Disziplin strebt DSV an die Spitze

Nico Puhl, neuer Österreich-Chef im Bereich Landverkehr, hat ein breites Aufgabenfeld zu beackern.

19.12.2025

P3 Logistic Parks vergrößert Fußabdruck in der Slowakei

Das neu erworbene Portfolio umfasst insgesamt 95.535 m² im ganzen Land, jeweils mit Zugang zu bedeutenden Verkehrsachsen wie den Autobahnen D1 und E571.

17.12.2025

„Phantomfrachtführer“ gefährden Europas Logistikszene

Die Logistikbranche steht zunehmend vor komplexen Sicherheitsherausforderungen. Besonders die Zunahme von „Phantomfrachtführern“ und professionell organisierten Ladungsdiebstählen stellen die Unternehmen vor erhebliche Risiken.

16.12.2025
Anzeige