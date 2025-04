HHLA PLT Italy: Neuer Maersk-Dienst nach Triest

HHLA PLT Italy und Maersk stärken ihre Zusammenarbeit mit der Einführung eines neuen wöchentlichen Shuttle-Service zwischen Ägypten und dem Hafen Triest.Der E17-Dienst verbindet Port Said mit den Adriahäfen Triest und Venedig und stellt eine Erweiterung des Logistiknetzwerks im Mittelmeerraum dar.Als erster Anlaufhafen nach Ägypten erfüllt Triest eine bedeutende Funktion bei der Abfertigung gekühlter Fracht.Dazu zählt insbesondere Obst und Gemüse, das für die Märkte in Mittel- und Osteuropa bestimmt ist.Um der steigenden Nachfrage in diesem Segment gerecht zu werden, hat HHLA PLT Italy gezielt in die Kühlkettenlogistik investiert und plant eine Ausweitung der Kühlcontainer-Abfertigung im Hafen Triest.

