HHLA-Konzern wächst stark im Segment Intermodal

19.02.2026

Steuerliche Einmaleffekte haben den Jahresüberschuss des europäischen Logistikunternehmens stark belastet.

HHLA-Konzern wächst stark im Segment Intermodal Bild: HHLA - Martin Elsen
Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen ihren Konzern-Umsatz um 9,9 Prozent auf 1,76 Mrd.EUR (im Vorjahr: 1,6 Mrd.EUR) gesteigert.Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 Prozent auf 161 Mio.EUR (im Vorjahr: 134 Mio.

