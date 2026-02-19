HHLA-Konzern wächst stark im Segment Intermodal

Steuerliche Einmaleffekte haben den Jahresüberschuss des europäischen Logistikunternehmens stark belastet.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen ihren Konzern-Umsatz um 9,9 Prozent auf 1,76 Mrd.EUR (im Vorjahr: 1,6 Mrd.EUR) gesteigert.Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 Prozent auf 161 Mio.EUR (im Vorjahr: 134 Mio.