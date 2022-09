Bald mehr Lagerkapazität am Container Terminal Burchardkai

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) investiert weiter in die Modernisierung ihrer Anlagen am Container Terminal Burchardkai (CTB).Dafür wird das aktuell durch 15 automatische, elektrifizierte Lagerblöcke betriebene Yard um vier weitere Lagerblöcke erweitert.Durch die Umstellung vom ursprünglichen Van-Carrier-Yard auf das neue Lagerkransystem wachse die Flächeneffizienz deutlich, teilt das Unternehmen mit.Nach dem Aufbau der neuen Lagerkrane wurden nun auch die benötigten zwölf Maschinenhäuser zum CTB geliefert.In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Künz wurden nun die letzten vier Maschinenhäuser vom Werk in der Slowakei per Lkw nach Bratislava und von dort per Binnenschiff weiter über Donau, Main, Rhein, Mittellandkanal und schließlich über die Elbe nach Hamburg transportiert.

