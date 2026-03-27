HHLA: 11,2 Prozent Mengenplus bei den Bahntransporten

Der konzernweite Containerumschlag ist gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 6,29 Mio. TEU gestiegen.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) rechnet im laufenden Geschäftsjahr im Teilkonzern Hafenlogistik mit einem deutlichen Anstieg für den Containerumschlag und einem starken Plus gegenüber 2025 im Segment Intermodal.Auch für die Umsatzerlöse werde von einer starken Zunahme ausgegangen, sagte Vorstandsvorsitzender Jeroen Eijsink bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz.Dabei berichtete er von einer Umsatzsteigerung im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik im Geschäftsjahr 2025 um 10,1 Prozent auf 1,72 Mrd.EUR.Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahresvergleich um 22,8 Prozent auf 144,7 Mio.