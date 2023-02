Der gelernte Speditionskaufmann Gerald Mayrhofer, der seit Oktober 2022 bei der deutschen Heuel Logistics Gruppe u.a.die Vertriebsentwicklung, die Kontraktlogistik sowie den Ausbau der See- und Luftfracht verantwortet, ist in die Geschäftsführung des Familienunternehmens berufen worden.„Mit ihm haben wir eine Person gefunden, die sich nicht nur durch eine hohe fachliche Expertise auszeichnet, sondern auch menschlich zu uns passt “, sagt Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter der Heuel Logistics Gruppe. Gerald Mayrhofer studierte internationales Management und schloss mit einem Master in Business Administration der Universität Salzburg ab.

