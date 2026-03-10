Helrom Trailer Rail jetzt mit konsolidiertem Streckennetz

Patentierte Güterwagentechnologie ermöglicht der europäischen Langstrecken-Logistik einen barrierefreien Wechsel zwischen Straße und Schiene.

Nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens habe sich der operative Betrieb wieder stabilisiert.Daraus resultiere ein konsolidiertes Netzwerk an Verbindungen – ohne die Bahnverkehre von/nach Wien.Darüber informiert Helrom Trailer Rail in einem Schreiben an die Fachmedien.Von Düsseldorf aus verkehren derzeit mehrere regelmäßige Verbindungen in zentrale europäische Wirtschaftsräume.Nach Trient fahren Züge elfmal pro Woche in beide Richtungen.