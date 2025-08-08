Helrom steht am Beginn einer Umstrukturierung

08.08.2025

Investorenprozess soll die Grundlage für eine nachhaltige Fortführung des operativen Geschäfts des Intermodal-Spezialisten schaffen.

Helrom steht am Beginn einer Umstrukturierung Bild: Helrom
Der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Rittmeister und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC starten gemeinsam einen strukturierten Investorenprozess für die Helrom GmbH.Ziel ist die Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die langfristige Stabilisierung des Unternehmens.Helrom bezeichnet sich als innovativer Anbieter im intermodalen Schienengüterverkehr.Die firmeneigene Technologie ermöglicht es, auch nicht-kranbare Lkw-Trailer ohne Terminalinfrastruktur direkt auf die Schiene zu bringen.Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und betreibt ein wachsendes Streckennetz mit fünf Verbindungen in vier Ländern – darunter die Brennerachse und eine exklusive Verbindung für die Audi AG zwischen Deutschland und Ungarn.

