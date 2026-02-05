Helrom startet demnächst den Deutschland-Rumänien-Shuttle

Die ersten Abfahrten von Düsseldorf nach Arad sind für den 10. und 11. Februar vorgesehen.

Helrom, ein Spezialist für den Schienentransport von Sattelaufliegern, startet einen neuen Dienst zwischen Düsseldorf in Deutschland und Arad in Rumänien.Die ersten Abgänge seien in wenigen Tagen geplant, mit fünf wöchentlichen Rotationen ab März, gibt Helroms Verkaufsleiter Eugen Sucea bekannt Der neue Service wurde im November 2025 angekündigt und ist Helroms erster Regelverkehr nach Rumänien.Die ersten Abfahrten aus Düsseldorf sind für den 10.und 11.Februar geplant, in der Gegenrichtung aus Arad am 13.