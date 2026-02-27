Hellmann schließt Allianz zur Lagerautomatisierung

Rahmenvertrag mit Exotec sichert den Einsatz von Intralogistik-Technologie im Warehousing vom Wareneingang bis zum Versand.

Hellmann Worldwide Logistics und der Spezialist für Lagerautomatisierungslösungen sowie skalierbare Robotiksysteme Exotec haben einen globalen Rahmenvertrag unterzeichnet.Damit reagieren die beiden Unternehmen auf die zunehmenden Herausforderungen in der Intralogistik.Ziel ist es, die Automatisierung in der Kontraktlogistik weiter voranzutreiben.Im Rahmen der Kooperation wird das erste Hellmann-Lager für einen deutschen Healthcare-Anbieter mit der neuen Automatisierungslösung ausgestattet.Diese Branche stellt besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Liefergeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit.