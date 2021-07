Hellmann positioniert sich am CEE-Nachtexpressmarkt

Übernahme und Integration von Innight Express in Ungarn und Rumänien markiert nächsten Schritt in der Expansionsstrategie.

Hellmann Worldwide Logistics übernimmt den in Ungarn und Rumänien ansässigen Nachtexpressanbieter Innight Express.Damit erschließt der global agierende Logistikdienstleister einen wichtigen Teil des zentral- und osteuropäischen Marktes.Die beiden Gesellschafter Tamás Aradi und Zoltán Csombok werden weiterhin als Managing Directors fungieren, womit das operative Geschäft nahtlos weitergesetzt und die Geschäftsbeziehungen mit allen Kunden wie gehabt fortgeführt werden. „Mit der Ausweitung unseres Nachtexpressangebotes in Richtung Osteuropa gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in unserer Expansionsstrategie.Diese wurde bereits Anfang des Jahres mit der Übernahme der Hellmann East Europe sowie des Joint Ventures von Rhenus & Hellmann eingeleitet“, so Jörg Herwig, Chief Operating Officer Road & Rail Hellmann Worldwide Logistics.