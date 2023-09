Hellmann holt Marijo Pesic als Director Intermodal

Hellmann Worldwide Logistics hat Marijo Pesic als Director Product Management Rail Europe engagiert.In dieser neu geschaffenen Position verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des gesamten europäischen Intermodalverkehrs in Kombination mit der Schiene.Ziel ist es, Bahntransporte innerhalb Europas als wichtigen Part des Kombinierten Verkehrs bei Hellmann weiter auszubauen, um so umweltschonende und gleichzeitig kosten- sowie zeiteffiziente Lieferketten in ganz Europa zu etablieren.Der 41-jährige Verkehrsfachwirt Marijo Pesic verfügt über langjährige Erfahrung im Kombinierten Verkehr.Er war knapp 25 Jahre bei der Kombiverkehr GmbH & Co.

