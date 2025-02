Hellmann erwirbt das Joint Venture HPL Apollo vollständig

Das Unternehmen will die Position in der Frischelogistik in den USA ausbauen und neue Märkte erschließen.

Hellmann Worldwide Logistics hat alle Anteile an HPL Apollo, dem gemeinsam mit Mercury Aviation betriebenen Joint Venture für Frischelogistik, erworben.Mit dieser strategischen Akquisition erweitert das deutsche Unternehmen seine globale Präsenz in dem komplexen Markt für verderbliche Güter.Mit Sitz in Los Angeles ist HPL Apollo auf den Transport verderblicher Waren per Luft-, See- und Landverkehr spezialisiert.Die Übernahme der bisher von Mercury Aviation gehaltenen Anteile in Höhe von 50 Prozent erfolgt nach 12 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.Mit einer starken Präsenz in etablierten Märkten wie Peru, Mexiko, Brasilien und Chile ist Hellmann seit Jahrzehnten im Bereich Perishable Logistics tätig.