Hellmann East Europe: Jagd auf Schmuggler

In der zweiten Maihälfte läuft ein Experiment in Russland im Bereich des Moskauer Gebietszollamtes an.Zollteams, die keine Beschäftigten der ortsansässigen Zollstellen sind, führen mobile Zollinspektionen durch. In einer Aussendung weist Hellmann East Europe darauf hin, dass dieser Umstand zur Erhöhung der Fristen für die Freigabe von Waren und zum Entstehen zusätzlicher Kosten am Zollterminal führen kann. Auch eine vorübergehende Lagerung der Waren kann verfügt werden, nach der Entladung oder noch auf und mit dem Lkw.Standzeiten bis zur Freigabe der Waren können mehrere Tage betragen.

