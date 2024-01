Hellmann: Albin Budinsky ist neuer Landeschef in Rumänien

Der Logistikdienstleister will das Geschäft in Osteuropa über alle Produktbereiche hinweg deutlich erweitern.

Hellmann Worldwide Logistics hat Albin Budinsky mit Wirkung zum 1.Jänner 2024 zum General Manager der Landesorganisation in Rumänien ernannt.Bereits seit den 1990er Jahren ist das deutsche Logistikunternehmen in dem südosteuropäischen Land etabliert.Die Niederlassungen in Bukarest und Constanza bieten vor allem See- und Luftfrachtservices an.Mit Albin Budinsky stößt jetzt ein erfahrener Logistikexperte zum Team.