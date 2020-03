Heimischer Non-Food-Handel meldet ernste Probleme bei den Lieferketten

Das Coronavirus sorgt weiterhin für Unruhe auf der ganzen Welt und hat auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich.Sowohl in Innenstädten als auch in Shoppingcentern ist das geänderte Konsumverhalten durch starke Frequenzrückgänge spürbar, die zu Umsatzeinbußen von teils über 30 Prozent führen.Betroffen sind Non-Food Händler quer durch alle Warengruppen.Schlimm sei die Situation Mode-, Schuh- und Schmuckhandel, der auch auf die Kaufkraft von Touristen setze.Gerade stationäre Händler mit Geschäftslokalen in Tourismus-Hotspots wie der Wiener Innenstadt bis zu Skiregionen in Tirol und Vorarlberg seien vom Rückgang ausländischer Besucher besonders stark betroffen, schlägt der Handelsverband in einer Aussendung Alarm.

