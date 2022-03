Heimische Transporteure brauchen dringend Entlastung 

Die explodierenden Energiekosten bringen die österreichischen Transporteure in akute Gefahr.Mit der von der Regierung geplanten Treibstoffrückvergütung von 120 Mio.Euro kann nur ein Bruchteil der Mehrkosten abgegolten werden. „Das am 20.März präsentierte Entlastungspaket der Bundesregierung kann in diesem Zusammenhang nur als ‚Tröpfchen auf dem glühend heißen Stein‘ bezeichnet werden“, sagt Günther Reder, Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

