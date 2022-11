Hapag-Lloyd verzeichnet rückläufige Spotraten

„In den kommenden Monaten sollte sich die angespannte Situation in den globalen Lieferketten weiter normalisieren.Zugleich wird uns unsere starke Bilanz dabei helfen, auch in schwierigem Fahrwasser Kurs zu halten.“ So lautet die Prognose von Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.Auf dieser Grundlage wird die Containerreederei an ihrer strategischen Agenda festhalten und verstärkt in Qualität und Wachstum sowie in die weitere Dekarbonisierung der Flotte investieren.„Einen sehr wesentlichen Schwerpunkt bilden Investitionen in Infrastruktur, mit denen wir unser Terminalportfolio weiter ausbauen“, so Rolf Habben Jansen.

