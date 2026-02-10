Hapag-Lloyd: Transportmenge wächst auf 13,5 Mio. TEU

10.02.2026

Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten

Hapag-Lloyd: Transportmenge wächst auf 13,5 Mio. TEU Bild: Hapag Lloyd
Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von 18,6 Mrd.EUR erzielt.Das Konzern-EBITDA beträgt 3,2 Mrd.EUR und das Konzern-EBIT 1,0 Mrd.EUR.

Auch interessant

RoRo-Spezialist Sallaum Lines erweitert die Eco-Flotte

Die „MV Ocean Legacy” vereint Energieeffizienz und Automatisierung mit flexiblen Beladungsoptionen zur Verbesserung der Umschlagleistung und Reduktion der Umweltauswirkungen.

09.02.2026

A.P. Moller Maersk: 2026 bringt 2–4 Prozent mehr Container

Der dänische Logistikkonzern plant jährliche Kostensenkungen von 180 Mio. USD im Corporate-Bereich und baut rund 1.000 Stellen ab.

06.02.2026

Drewes Logistics vollzieht Markteintritt in Indien

Der Bremer Speditionsdienstleister hat mit Anfang des Jahres eine eigene Landesgesellschaft gegründet.

05.02.2026
