Hapag-Lloyd startet neuen Südatlantik Reefer Service

Anfang Mai 2022 geht der Hapag-Lloyd Dienst Mediterranean, Caribbean, Central America, West Coast South America Express (MSW) an den Start.Mit diesem neuen wöchentlichen Service verbindet die Containerreederei das westliche Mittelmeer direkt mit der Westküste Südamerikas.Der Dienst bietet mit sechs Schiffen einen schnellen Transport insbesondere für Kühlware von und nach Ecuador, Peru, Chile und zu anderen Zielen in der Karibik und Mittelamerika.Er verbindet Lateinamerika mit den wichtigsten Märkten rund um das Mittelmeer.Über die Hub-Häfen ist eine Vernetzung bis in die Türkei, Afrika und in den Nahe Osten möglich.

