Hapag-Lloyd-Containerschiffe kreuzen mit Bio-LNG

12.09.2025

Der Reedereikonzern zeigt gemeinsam mit dem Ölmulti Shell das Potenzial von methanbasierter Dekarbonisierung auf.

Hapag-Lloyd-Containerschiffe kreuzen mit Bio-LNG Bild: Hapag-Lloyd
Der Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell und die globale Linienreederei Hapag-Lloyd haben eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung von verflüssigtem Biomethan - auch bekannt als Bio-LNG - unterzeichnet.Die Partnerschaft baut auf einer strategischen Zusammenarbeit auf, die 2023 ins Leben gerufen wurde.Biomethan spielt eine wichtige Rolle in Hapag-Lloyds Klimastrategie, die bis 2045 einen klimaneutralen Flottenbetrieb vorsieht.Der Einsatz des Bio-Treibstoffs ermöglicht erhebliche Emissionsreduktionen und unterstützt Kunden dabei, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten.Seit 2024 bietet Shell verflüssigtes Biomethan an und stellt es über sein globales LNG-Bunker-Netzwerk an 22 strategischen Standorten bereit.

