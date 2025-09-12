Hapag-Lloyd-Containerschiffe kreuzen mit Bio-LNG

Der Reedereikonzern zeigt gemeinsam mit dem Ölmulti Shell das Potenzial von methanbasierter Dekarbonisierung auf.

Der Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell und die globale Linienreederei Hapag-Lloyd haben eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung von verflüssigtem Biomethan - auch bekannt als Bio-LNG - unterzeichnet.Die Partnerschaft baut auf einer strategischen Zusammenarbeit auf, die 2023 ins Leben gerufen wurde.Biomethan spielt eine wichtige Rolle in Hapag-Lloyds Klimastrategie, die bis 2045 einen klimaneutralen Flottenbetrieb vorsieht.Der Einsatz des Bio-Treibstoffs ermöglicht erhebliche Emissionsreduktionen und unterstützt Kunden dabei, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten.Seit 2024 bietet Shell verflüssigtes Biomethan an und stellt es über sein globales LNG-Bunker-Netzwerk an 22 strategischen Standorten bereit.