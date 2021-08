Hapag-Lloyd rechnet weiter mit angespannten Lieferketten

In einem Markt mit einer starken Nachfrage nach Containertransporten profitiert die Reederei von deutlich besseren Frachtraten.

Während die Nachfrage in der Containerschifffahrt im derzeit überlasteten Marktumfeld hoch bleibt, führt sie zu einer Verknappung der verfügbaren wöchentlichen Transportkapazität.Daher rechnet die Containerreederei Hapag-Lloyd auch für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres mit weiterhin starken Erträgen.Allerdings verursachen die Engpässe in den Lieferketten enorme Belastungen und Ineffizienzen für alle Marktteilnehmer.„Wenn wir uns das Marktumfeld heute ansehen, glauben wir nicht, dass sich die Situation schnell normalisieren wird – trotz aller Anstrengungen und der zusätzlichen Containerkapazitäten, die in den Markt gebracht werden.Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Marktlage frühestens im ersten Quartal 2022 entspannen wird“, sagt Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.