Hapag-Lloyd investiert in bis zu 22 kleinere Containerschiffe

Die Hamburger Linienreederei benötigt 15-20 Prozent mehr Kapazität zur Bewältigung des prognostizierten Wachstums.

Hapag-Lloyd investiert in bis zu 22 neue Schiffe im Segment mit einer Kapazität von weniger als 5.000 TEU.Das werde voraussichtlich in einer Kombination aus Langfristchartern und eigenen Schiffen geschehen.Damit setze man einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu verbesserter Effizienz und einem Netto-Null Flottenbetrieb bis zum Jahr 2045, so das Unternehmen.„Mit dem Gemini-Netzwerk haben wir einen neuen Qualitätsstandard in puncto Fahrplantreue gesetzt, wodurch wir uns deutlich von unseren Mitbewerbern abheben.