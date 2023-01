Hapag-Lloyd hat jetzt eine Terminalbeteiligung in Italien

Übernahme von 49 Prozent der Anteile an der Spinelli Group wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die zuständigen Kartellbehörden haben den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Spinelli Group (Genua) durch Hapag-Lloyd genehmigt.Eine entsprechende Vereinbarung wurde im September getroffen.Durch den Abschluss der Transaktion erwirbt Hapag-Lloyd 49 Prozent der Anteile an einem der führenden italienischen Terminal- und Transportunternehmen.Die verbleibenden 51 Prozent der Anteile an der Unternehmensgruppe werden weiterhin von der Familie Spinelli gehalten.Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.