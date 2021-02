Hapag-Lloyd führt fünftes Qualitätsversprechen ein

„Volumenvereinbarungen eingehalten“ ist ein weiterer Meilenstein, um das Vertrauen in den Warenfluss zu stärken.

Beständige und verlässliche Prognosen und Planungsabläufe sind gerade in der komplexen Welt der Schifffahrt wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft.Im Jahr 2020 hatte die COVID-19 Pandemie einen starken Einfluss auf die Logistikbranche.Hapag-Lloyd wird 2021 weitere Maßnahmen einleiten, um die Stabilität der Verschiffungsprozesse deutlich zu verbessern.Mit dem Qualitätsversprechen „Volumenvereinbarungen eingehalten" hat sich die Containerreederei das Ziel gesetzt, Buchungen in mindestens 90 Prozent der mit den mittel- und langfristigen Kunden vereinbarten Volumina zu erfüllen.In Zukunft wird sich Hapag-Lloyd mit Kunden auf klare Volumenvereinbarungen in einem bestimmten Zeitraum und geografischen Umfang festlegen.