Hansa Destinations: Fokus auf den Ostsee-Adria-Korridor

Es ist ein knappes Jahr her, dass Hansa Destinations eine neue Route zwischen Rostock und Nynäshamn eröffnet hat.Mittlerweile wurde die Transportkapazität verdoppelt.Der Dienst verbindet sechs Mal pro Woche und Richtung den Großraum Stockholm mit den Wirtschaftsregionen in Zentral-, Ost- und Südosteuropa.„Mit Nynäshamn und Rostock verbinden wir zwei logistische Topstandorte mit hervorragender straßen- und schienenseitiger Anbindung, professioneller Abfertigung und dynamischen Wachstumsmärkten im Hinterland.Diese Vielzahl an Möglichkeiten zieht Kunden an, denen wir natürlich das bestmögliche Frachtangebot machen wollen“, sagt Håkan Johansson, CEO der Rederi Gotland AB, die den Dienst von Hansa Destinations betreibt.

