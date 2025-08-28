Hamburger EVU boxXpress GmbH fährt seit 25 Jahren

Tim Krasowka wird neuer Geschäftsführer des Unternehmens mit 45 Lokomotiven und 1.200 Containertragwagen.

Die boxXpress.de GmbH ist Deutschlands größtes, privates Eisenbahnverkehrsunternehmen im maritimen Bereich, das sich auf Containerzüge von den Nordseehäfen ins Hinterland spezialisiert hat.Mit einem Netz von Ganzzügen werden die Containerterminals der drei Nordseehäfen und Rotterdam mit den Terminals in Süddeutschland, Österreich und Ungarn verbunden.Zum Gesellschafterkreis gehören die ERS Railways GmbH, Eurogate Intermodal GmbH und die TX Logistik AG.Tim Krasowka übernimmt die Geschäftsführung bei der boxXpress.