Hafenvision 2050 für Rotterdam: Es wird wendig!

Die flexible Nutzung verschiedener Verkehrsträger begrenzt die Auswirkungen von Störungen in der Logistikkette.

Im Jahr 2050 soll Rotterdam der wettbewerbsfähigste, nachhaltigste und widerstandsfähigste Hafen Europas sein.Ein sicherer und innovativer Hafen, von unersetzlichem Wert für die Wirtschaft und strategische Autonomie, eingebettet in eine gesunde Lebensumgebung.Das und mehr steht in der Hafenvision 2050, die demnächst vom Gemeinderat Rotterdams besprochen und beschlossen wird.Um dieses Zukunftsbild zu verwirklichen, sind in den kommenden Jahren intensive öffentlich-private Zusammenarbeit und ein attraktives Investitionsklima von entscheidender Bedeutung.In der neuen Vision strebt Rotterdam an, bis 2050 klimaneutral zu sein und einen großen Beitrag zur Kreislaufgesellschaft zu leisten.