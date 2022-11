Hafen Triest und Alpe Adria: Neues Büro in Brüssel

Der Hafen Triest erweitert seine Präsenz im Ausland: Ein Jahr nach der Eröffnung in Budapest nimmt der Adriahafen nun gemeinsam mit Alpe Adria ein Büro in Brüssel in Betrieb.Die neue Niederlassung wurde Anfang 2022 in Zusammenarbeit ins Leben gerufen und ist seit ein paar Wochen voll einsatzfähig.Damit geht der Hafen über die Grenzen Italiens hinaus und fördert seine internationalen Aktivitäten. Das neue Büro in der belgischen Hauptstadt versetzt die Hafenbehörde in die Lage, eine direktere Kommunikation mit Vertretern der europäischen Institutionen zu führen.Zudem entstehen neue Möglichkeiten für den Dialog mit Interessengruppen vor einem internationalen Hintergrund in Brüssel.

