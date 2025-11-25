Hafen Thessaloniki macht sich für Großschiffe fit

Mit einem ambitionierten Ausbauprogramm will der Umschlagplatz am Ägäischen Meer zu einem zentralen Hub in Südosteuropa aufsteigen.

Am Hafen von Thessaloniki im Norden Griechenlands beginnt die größte Modernisierung seit Jahrzehnten: Vor kurzem haben die Hafenbehörde ThPA SA und das Konsortium Metka SA–Tekal SA einen Vertrag zur Erweiterung von Pier 6 unterzeichnet.Das Investitionsvolumen beträgt 195,6 Mio.EUR, die Bauzeit ist mit 40 Monaten veranschlagt.Zum einen beinhalten die Maßnahmen eine Verlängerung des Piers um 513 Meter.Zum anderen werden Fahrrinne und Manövrierbereich in einem Ausmaß vertieft, so dass auch Ultra Large Container Vessels (ULCV) in den Hafen Thessaloniki einlaufen können.